Dpcm Natale Capodanno | le nuove misure | oggi parla Conte

Leggi su viagginews

(Di giovedì 3 dicembre 2020) A partire da domani, venerdì 4 dicembre 2020, andrà in vigore un nuovoche riguarderà: parlerà il PremierAltre novità in vista per l’ultimo mese dell’anno. A partire dal 4 dicembre 2020 andrà in vigore un nuovoper contrastare ancora una volta l’emergenza sanitaria. Nella giornata di ieri il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com