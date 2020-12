Dpcm Natale | a Capodanno coprifuoco rafforzato | dalle 22 alle 7 di mattina

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il decreto che andrà a regolare le feste natalizie e che entrerà in vigore dal 4 dicembre sembra dettato da una forte linea rigorista: pugno duro anche per il, che viene riconfermato in tutta Italia225 di. A eccezione di, quando sarà addirittura227. Il L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto spostamenti. Natale e Capodanno saranno 'bl… - Agenzia_Ansa : Il Dpcm di #Natale agita la maggioranza. La bozza del #decreto #Covid: stop agli spostamenti tra Regioni dal 21 dic… - nicodarcangelo : RT @Lidia_Undiemi: Inizio a pensare che i dpcm siano un modo per testare l’indifferenza di un popolo ad accettare scelte fortemente lesive… - videomotorsIT : Approvato il “Dpcm di Natale”, che vieta spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio // -

Il Dpcm di Natale dovrebbe entrare in vigore già da domani 4 dicembre. Sarà, come sempre, il Presidente del Consiglio a comunicare ...Qualche misura è ancora in ballo ma la cornice di ciò che sarà vietato per le due settimane delle festività di fine anno è ...