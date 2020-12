Dpcm, Fontana attacca: “Il Governo non ci da il tempo di rispondere” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il governatore della regione Lombardia lamenta i tempi ristretti concessi al dialogo ed attacca velatamente il Governo. Attilio Fontana (Facebook)Attilio Fontana, governatore della Lombardia lamenta i tempi risicati di confronto con il Governo. Il documento finale, trattandosi di Dpcm, arriva poco prima della discussione richiesta, e spesso non si riesce nemmeno a leggerlo per andare poi alla riunione con un minimo di conoscenza del documento stesso. Una situazione davvero assurda secondo il presidente della Lombardia. Esecutivo insomma che attenderebbe sempre l’ultimo saluto per ufficializzare posizioni ed in questo caso documenti. Atteggiamenti che rischiano di complicare le cose, se si tratta di avere un confronto con le regioni su temi tanto delicati. La ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il governatore della regione Lombardia lamenta i tempi ristretti concessi al dialogo edvelatamente il. Attilio(Facebook)Attilio, governatore della Lombardia lamenta i tempi risicati di confronto con il. Il documento finale, trattandosi di, arriva poco prima della discussione richiesta, e spesso non si riesce nemmeno a leggerlo per andare poi alla riunione con un minimo di conoscenza del documento stesso. Una situazione davvero assurda secondo il presidente della Lombardia. Esecutivo insomma che attenderebbe sempre l’ultimo saluto per ufficializzare posizioni ed in questo caso documenti. Atteggiamenti che rischiano di complicare le cose, se si tratta di avere un confronto con le regioni su temi tanto delicati. La ...

Corriere : «Ci mandano il testo del decreto alla sera tardi, sanno che il confronto tra le Regioni è fissato per le 10 del mat… - IlCastiga : RT @MassimoSertori_: ?? #Fontana: «Ci mandano il testo del #decreto alla sera tardi, sanno che il confronto tra le #Regioni è fissato per le… - MassimoSertori_ : ?? #Fontana: «Ci mandano il testo del #decreto alla sera tardi, sanno che il confronto tra le #Regioni è fissato per… - infoitinterno : Le regioni allo scontro duro sul nuovo Dpcm, Fontana: «Ci avvisano all'ultimo, poi cambiano le regole». Toti: «Senz… - infoitinterno : Attilio Fontana contro il governo: 'Dpcm, ci mandano il testo alle 10 e vogliono risposte in un'ora' -