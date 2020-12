Dpcm e zone gialle, i possibili cambiamenti per Regioni e spostamenti: Italia divisa (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si attende la decisione della cabina di regia Cts-ministero della Salute che potrebbe approvare lo spostamento di alcuni territori in fasce di rischio diverse da quelle in cui si trovano ora, come ad esempio Marche ed Emilia-Romagna, che potrebbero diventare gialle. Sembra invece che la Lombardia e il Piemonte rimaranno arancioni, quindi con divieto di spostamento al di fuori dei Comuni Leggi su tg24.sky (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si attende la decisione della cabina di regia Cts-ministero della Salute che potrebbe approvare lo spostamento di alcuni territori in fasce di rischio diverse da quelle in cui si trovano ora, come ad esempio Marche ed Emilia-Romagna, che potrebbero diventare. Sembra invece che la Lombardia e il Piemonte rimaranno arancioni, quindi con divieto di spostamento al di fuori dei Comuni

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm zone Nuovo Dpcm, Boccia: proponiamo stop momentaneo a spostamenti tra zone gialle Orizzonte Scuola Dpcm Natale, governo scorretto. Regioni in rivolta contro Conte

commentando il nuovo Dpcm con le misure di contenimento del Covid in vista delle festività natalizie. Mentre noi discutiamo dei suggerimenti da dare al Governo, la legge è già stata fatta. Tutti in ...

Dpcm, Zaia e Toti: “Governo scorretto, non ci ascolta”

A poche ore dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm e del decreto legge con le restrizioni ad hoc per il Natale, i governatori non ci stanno: il presidente del Veneto, Luca Zaia, attacca: “il governo è ...

A poche ore dall'entrata in vigore del nuovo Dpcm e del decreto legge con le restrizioni ad hoc per il Natale, i governatori non ci stanno: il presidente del Veneto, Luca Zaia, attacca: "il governo è ..."