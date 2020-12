Dpcm di Natale, Regioni furiose col governo per le nuove misure (Di giovedì 3 dicembre 2020) Insorgono enormi polemiche sul Dpcm approvato nella notte dal governo, atto a regolamentare restrizioni, spostamenti e misure contro il Coronavirus per il periodo di Natale. Sul decreto è già stata apposta la firma del presidente Mattarella, ma ora il premier deve fare i conti con l’ira delle Regioni, che si sono sentite tagliate fuori dalla discussione sui provvedimenti. Cosa prevede il nuovo Dpcm di Natale Il motivo del contendere sta soprattutto nelle nuove disposizioni previste per il periodo di Natale. Secondo quanto pubblicato in queste ore che precedono la conferenza stampa di Conte, è infatti confermato che dal 21 dicembre al 06 gennaio saranno vietati gli spostamenti tra Regioni, di qualsiasi colore. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Insorgono enormi polemiche sulapprovato nella notte dal, atto a regolamentare restrizioni, spostamenti econtro il Coronavirus per il periodo di. Sul decreto è già stata apposta la firma del presidente Mattarella, ma ora il premier deve fare i conti con l’ira delle, che si sono sentite tagliate fuori dalla discussione sui provvedimenti. Cosa prevede il nuovodiIl motivo del contendere sta soprattutto nelledisposizioni previste per il periodo di. Secondo quanto pubblicato in queste ore che precedono la conferenza stampa di Conte, è infatti confermato che dal 21 dicembre al 06 gennaio saranno vietati gli spostamenti tra, di qualsiasi colore. ...

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale Dpcm Natale 2020, cosa si può fare e cosa no in Lombardia: coprifuoco, spostamenti, cenone IL GIORNO Nuovo Dpcm e regole per Natale, questa sera Conte parlerà agli italiani in conferenza stampa: ecco quando e come vederla

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà entro oggi 3 dicembre il Dpcm con le nuove misure restrittive per le vacanze di Natale. Questa sera interverrà in conferenza stampa, che sarà trasmes ...

Nuovo Dpcm, irritazione delle Regioni

