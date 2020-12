Dpcm di Natale, la linea ferma del governo: tutte le regole per le festività. Ora il braccio di ferro con le Regioni, poi la firma di Conte (Di giovedì 3 dicembre 2020) Natale e Capodanno “blindati” dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il decreto legge Covid conferma la stretta del governo sulle festività, per fare scudo a una possibile terza ondata. Mentre in Consiglio dei ministri, dopo una animata discussione, si decide di confermare, con il prossimo Dpcm lo stop alle lezioni in presenza alle superiori fino al 7 gennaio, quando dovrebbero tornare in classe tutti gli studenti. Ma è sugli spostamenti che le forze di maggioranza hanno avuto il confronto più acceso e si preannuncia già rovente il confronto con le Regioni prima della firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020)e Capodanno “blindati” dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra lee divieto di raggiungere le seconde case. Il decreto legge Covid conla stretta delsulle, per fare scudo a una possibile terza ondata. Mentre in Consiglio dei ministri, dopo una animata discussione, si decide di conre, con il prossimolo stop alle lezioni in presenza alle superiori fino al 7 gennaio, quando dovrebbero tornare in classe tutti gli studenti. Ma è sugli spostamenti che le forze di maggioranza hanno avuto il confronto più acceso e si preannuncia già rovente il confronto con leprima delladel presidente del Consiglio Giuseppe, ...

