Dopo 50 anni, l’Onu cancella la cannabis dall’elenco delle sostanze stupefacenti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per l’Organizzazione delle nazioni unite la canapa non è più uno stupefacente. Dopo 50 anni, con un solo voto di scarto, l’Onu ha deciso di togliere la cannabis dalla “tabella IV”, la più restrittiva, che include sostanze come eroina e cocaina. Sono state cambiate le quattro tabelle che dal 1961 classificano piante e derivati psicoattivi a seconda della loro pericolosità. L’assemblea in particolare ha adottato la raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che aveva già chiesto di toglierla dalla quarta tabella (la più restrittiva prevista dalla Convenzione sugli stupefacenti del 1961 in cui sono elencate le sostanze ad alto rischio come eroina e cocaina). l’Onu ha riconosciuto il valore terapeutico della ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per l’Organizzazionenazioni unite la canapa non è più uno stupefacente.50, con un solo voto di scarto,ha deciso di togliere ladalla “tabella IV”, la più restrittiva, che includecome eroina e cocaina. Sono state cambiate le quattro tabelle che dal 1961 classificano piante e derivati psicoattivi a seconda della loro pericolosità. L’assemblea in particolare ha adottato la raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che aveva già chiesto di toglierla dalla quarta tabella (la più restrittiva prevista dalla Convenzione suglidel 1961 in cui sono elencate lead alto rischio come eroina e cocaina).ha riconosciuto il valore terapeutico della ...

fattoquotidiano : Dopo 50 anni la cannabis esce dalla tabella Onu degli stupefacenti. Riconosciuto il valore terapeutico della pianta - vannisantoni : Cade il tabù dopo 50 anni. Oggi, con un solo voto di scarto, la canapa è stata cancellata dalla tabella IV degli st… - andreapurgatori : 75 anni dopo, la stessa lezione. Questa sera 21:15. - giuse79 : RT @francycognato: Salve a tutti,sono BRANDO Sono strafigo,questo è evidente Ma sono anche esuberante, appiccicoso come il miele con tutti… - 1atnok : RT @Kapparar1: Dovrete costringermi con la forza. Mi dovrete venire a prendere a casa, trascinarmi via, e iniettarmelo a forza. E non vi r… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni Dopo 50 anni la cannabis esce dalla tabella Onu degli stupefacenti Il Fatto Quotidiano Molestie alle baby ballerine, il pm chiede 8 anni

Processo all’anziano ex custode di una scuola di danza. L’inchiesta è partita dalla denuncia dei genitori di un’allieva ...

“Nata una bimba da un embrione congelato oltre 27 anni fa”

È un record che sa di miracolo scientifico. Una bambina in Tennessee, negli Usa, è nata da un embrione congelato 28 anni fa, ed è quindi probabilmente la più ‘vecchia’ mai nata. Molly Everette Gibson, ...

Processo all’anziano ex custode di una scuola di danza. L’inchiesta è partita dalla denuncia dei genitori di un’allieva ...È un record che sa di miracolo scientifico. Una bambina in Tennessee, negli Usa, è nata da un embrione congelato 28 anni fa, ed è quindi probabilmente la più ‘vecchia’ mai nata. Molly Everette Gibson, ...