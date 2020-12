Dopo 20 anni | look stravolto | Ma cosa hai fatto? Ecco la nuova Elisabetta Canalis | semplicemente pazzesco | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Rivoluzione per. Rivoluzione per quel che riil20da mora, così come la avevamo conosciuta a Striscia la Notizia, con i capelli castani, si è infatti fatta bionda. Cambio radicale, coraggioso. Il nuovo, ovviamente, è stato sfoggiato sui social, dove ha pubblicato la foto che potete vedere qui sotto e che la ritrae nella sua"versione": capelli biondi (e lingua di fuori) mentre è seduta in macchina. Sorridente, felice e sempre bellissima. Eppure, non tutti i suoi seguaci hanno apprezzato l'ardito cambiamento. Tra molti elogi, spuntano altrettante critiche: "Ma non sei troppo bionda?", "Ti preferivo scura", "Cos'è tutta questa bionditudine", "Come bionda? Smettila subito". Pace all'anima loro. Perché? ...