“Don’t worry the best of” è il nuovo album dei Boomdabash dall’11 dicembre (Di giovedì 3 dicembre 2020) Mesagne. «Non sarà un Natale come gli altri e non sarà un brutto Natale perché avremo la possibilità di riscoprire altre cose, affetti, passarlo con le persone che amiamo ed è inutile piangersi addosso ma prestiamo più tempo anche a noi stessi: cene e cenoni non devono avere tanta importanza, adesso». Lo hanno precisato i Boomdabash durante la videoconferenza di presentazione dell’album “Don’t worry the best of 2005-2020”, in arrivo venerdì 11 dicembre. «È qualcosa di molto naturale questo ‘best of’, anche se abbiamo già pezzi nuovi – ha puntualizzato Biggie – Volevamo regalare qualcosa di diverso ai nostri fan, soprattutto a coloro che non trovavano i nostri primi brani e abbiamo selezionato proprio quelli richiesti da loro; siamo anche stati costretti a farlo ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 3 dicembre 2020) Mesagne. «Non sarà un Natale come gli altri e non sarà un brutto Natale perché avremo la possibilità di riscoprire altre cose, affetti, passarlo con le persone che amiamo ed è inutile piangersi addosso ma prestiamo più tempo anche a noi stessi: cene e cenoni non devono avere tanta importanza, adesso». Lo hanno precisato idurante la videoconferenza di presentazione dell’theof 2005-2020”, in arrivo venerdì 11. «È qualcosa di molto naturale questo ‘of’, anche se abbiamo già pezzi nuovi – ha puntualizzato Biggie – Volevamo regalare qualcosa di diverso ai nostri fan, soprattutto a coloro che non trovavano i nostri primi brani e abbiamo selezionato proprio quelli richiesti da loro; siamo anche stati costretti a farlo ...

