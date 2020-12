Dolci senza lievito? Si possono fare! Ecco tutti i trucchi per riuscirci!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Prepararevi sembra un’impresa ardua? Beh, vi sbagliate di grosso. Che siate intolleranti o che l’abbiate terminato in dispensa, sono tante soluzioni per sfornare torte e biscotti dal sapore irresistibile e invitante! Dall’ammoniaca alimentare al bicarbonato mischiato con yogurt, limone oppure aceto…inon mancano. Curiose? Iniziamo!: ammoniaca alimentare, bicarbonato e altri! Al posto delsi può tranquillamente utilizzare l’ammoniaca alimentare. Si tratta di un agente che viene utilizzato soprattutto per i biscotti, per farli crescere in larghezza più che in altezza. Anche se in fase di cottura si sentirà un po’ l’odore di ammoniaca, non preoccupatevi, il sapore non ne ...