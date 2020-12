Disney e Vodafone lanciano Neo, lo smartwatch per i bambini (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ha quadranti personalizzati con tanti personaggi del mondo animato, fotocamera e GPS per la localizzazione Neo può essere un regalo perfetto per i bambini che si avvicinano al mondo della tecnologia ma a piccoli passi, senza un uso eccessivo dell’hi-tech Leggi su it.mashable (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ha quadranti personalizzati con tanti personaggi del mondo animato, fotocamera e GPS per la localizzazione Neo può essere un regalo perfetto per iche si avvicinano al mondo della tecnologia ma a piccoli passi, senza un uso eccessivo dell’hi-tech

jackfollasb : Vodafone e Disney lanciano Neo, lo smartwatch a misura di bambino - broby68 : Vodafone e Disney presentano lo smartwatch per bambini Neo - GiaccardiChiara : Cosa ci aspetta nel 2021:Vodafone e Disney lanciano Neo, smartwatch x bambini, x ‘avvicinare i più piccoli al mondo… - periodicodaily : Neo: lo smartwatch di Vodafone in collaborazione con Disney - Tecnologia PeriodicoDaily - periodicodaily : Neo: lo smartwatch di Vodafone in collaborazione con Disney - Tecnologia PeriodicoDaily -

Vodafone presenta Neo, lo smartwatch per bambini con gli iconici personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars

