Disabilità | su FS News la campagna del Gruppo per Giornata Internazionale 2020

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – FS Italiane sostiene ladelle persone confacendo suo il tema conduttore di quest’anno: “Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo della, accessibile e sostenibile”. Proprio in quest’ottica, FS, il giornale del, ha voluto raccogliere le voci e le testimonianze di chi la battaglia contro ogni barriera, per l’inclusione e il diritto pieno alla mobilità la conduce ogni giorno. Quello che si accende oggi, infatti, è un faro sui diritti spesso disattesi, un appuntamento che ricorre da quasi trent’anni, il 3 dicembre, istituito dall’ONU nel 1992 per promuovere la piena ed equa inclusione sociale delle persone cone combattere ogni forma di ...