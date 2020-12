Disabilità | Mastella | “Pandemia ha accentuato diseguaglianze”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente, in occasione della “Giornata internazionale delle persone con” ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione. “Sono milioni di famiglie che convivono con la, tra difficoltà e indifferenza di tante Istituzioni. Ad esse va la nostra solidarietà e, come amministrazione locale, abbiamo prestato attenzione e fatto sforzi concreti per mitigare asprezze e alleviare disagi. Manca ancora tanto per avere l’uguaglianza e la garanzia dei diritti delle persone con. Peraltro, la pandemia haquesta diseguaglianza, perché le persone conrisentono maggiormente delle carenze sanitarie, hanno minori opportunità economiche e tassi di povertà più alti rispetto alle persone senza ...