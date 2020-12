Disabili | Zingaretti | ' società è giusta solo se abbatte ogni barriera'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Oggi è la giornata internazionale per i diritti delle persone contà. È la giornata in cui dobbiamo affermare la forza della collettività, perché unaè davverosee lavora per non lasciare mai sole le persone e le famiglie di fronte a problemi e ostacoli". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola, su Fb. "L'inclusione e il benessere delle persone resta un nostro impegno, soprattutto ora che la pandemia ha reso le cose più difficili. Noi dobbiamo garantire il benessere pensando a migliorare la vita quotidiana degli italiani: la salute, il lavoro, la casa, l'affettività. Di tutte e tutti".