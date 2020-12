CorriereCitta : Disabili, Lombardo “A Bologna avviato percorso importante” - ComunediCatania : Giornata mondiale per i disabili, pubblicato avviso 2020 per assistenza soggetti gravi Nella Giornata Internaziona… -

Ultime Notizie dalla rete : Disabili Lombardo

Italpress

Il Pirellone si è così impegnato a dare delle linee di indirizzo per assicurare la possibilità di visite in presenza. Due le strade più percorribili: test rapidi per gli ospit ...MILANO – E’ stato approvato oggi in Consiglio regionale il progetto di legge 144 che prevede maggiori risorse agli enti gestori delle RSA, forniture di DPI ai medici di famiglia e bonus economico dedi ...