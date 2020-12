DIRETTA | Nuovo DPCM, Conte conferma: “Dal 7 gennaio rientrerà il 75% degli studenti nelle scuole superiori” [VIDEO] (Di giovedì 3 dicembre 2020) Da Palazzo Chigi, la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sulle nuove misure anti-Covid. L'articolo DIRETTA Nuovo DPCM, Conte conferma: “Dal 7 gennaio rientrerà il 75% degli studenti nelle scuole superiori” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 dicembre 2020) Da Palazzo Chigi, la conferenza stampa del premier Giuseppesulle nuove misure anti-Covid. L'articoloil 75%

SkyTG24 : Nuovo Dpcm, la conferenza stampa di Conte attesa per le 20:15. DIRETTA - rtl1025 : ?? MILEY CYRUS ADESSO IN DIRETTA SU RTL 102.5 ?? La popstar internazionale è in collegamento da Los Angeles per racc… - reportrai3 : @CislNazionale È stata @CislNazionale a non aderire alle nostre richieste di intervista. Da 25 anni non prevediamo… - upsidedonny : Ma seriamente gli hanno chiesto se è davvero andato al ristorante con la compagna e se ha usato la scorta ma stiamo… - marcoluci1 : RT @Corriere: Conte: «Siamo costretti a introdurre ulteriori restrizioni per le festività natalizie» -