Diretta conferenza Giuseppe Conte 3 dicembre 2020: orario e dove vedere il discorso live (Video) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna in Diretta tv e streaming oggi 3 dicembre 2020 per annunciare tutte le novità Contenute nel DPCM 3 dicembre 2020, il decreto che entrerà in vigore domani e che sarà attivo fino al prossimo 15 gennaio. Il discorso di Giuseppe Conte di stasera è fissato alle ore 20.15 quando il Premier si collegherà in Diretta Video da Palazzo Chigi per spiegare le scelte del Governo per il Natale, Capodanno e l'inizio del nuovo anno. Tra le nuove misure include del decreto di Natale che Giuseppe Conte firmerà nella giornata di oggi si conferma il coprifuoco alle ore 22 in tutta Italia, lo stop agli ...

