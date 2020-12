“Dimenticate Natale e Capodanno come li abbiamo vissuti finora”: le parole della virologa Gismondo (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Dimenticate Natale e Capodanno come li abbiamo vissuti finora”. Così Maria Rita Gismondo, la virologa dell’ospedale Sacco di Milano, sui comportamenti da mantenere durante le feste. “Non possiamo permetterci di perdere il tesoretto che stiamo accumulando in termini di calo dei contagi”, ha aggiunto la virologa intervistata a Ogni Mattina, su Tv8. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020)li. Così Maria Rita, ladell’ospedale Sacco di Milano, sui comportamenti da mantenere durante le feste. “Non possiamo permetterci di perdere il tesoretto che stiamo accumulando in termini di calo dei contagi”, ha aggiunto laintervistata a Ogni Mattina, su Tv8. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

