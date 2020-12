Diego Maradona Jr | “Così ho saputo che mio padre era morto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Vivevo già da alcune settimane una brutta situazione, ho visto la morte in faccia due volte in pochi giorni. Il virus, la mancanza di respiro, il ricovero in ospedale e poi la morte di papà”. Inizia così il racconto diArmandoJr. a Radio Crc Targato Italia. Il figlio del Pibe de Oro ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato parlato della morte del, che ha conosciuto solo molti anni dopo la sua nascita, e di come è venuto a sapere della tragica notizia della sua scomparsa mentre si trova ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli per Covid. “Il Covid è stata una mazzata pesante, stare in ospedale isolato da tutto e tutti ha rappresentato per me un momento buio anche dal punto di vista psicologico. Il 24 novembre sera avevo fatto fatica a dormire mi ero ripromesso di non riposare il pomeriggio del giorno ...