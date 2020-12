Diabete sotto controllo non riduce rischi al cuore

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Anche con ililo di malattie cardiache aumenta del 20 per cento: lo conferma una nuova ricerca pubblicata su Circulation Anche quando i fattori dio associati alle malattie cardiovascolari sono controllati in modo ottimale, gli adulti condi tipo 2 hanno ancora uno maggiore di sviluppare malattie cardiovascolari… L'articolo Corriere Nazionale.

Anche con il diabete sotto controllo il rischio di malattie cardiache aumenta del 20 per cento: lo conferma una nuova ricerca pubblicata su Circulation Anche quando i fattori di rischio associati a ...

Il cuore "sorvegliato speciale" per i pazienti diabetici

Chi soffre di diabete è più a rischio di malattie cardiovascolari. Alcune molecole nate per il trattamento del diabete si sono rivelate molto efficaci anche nel trattamento dello scompenso cardiaco e ...