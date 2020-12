Di Maio: “Non si cancella il Reddito di cittadinanza. Senza ci sarebbero milioni di nuovi poveri” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Il Reddito di cittadinanza finanzia il terrorismo”. Questo il titolo di Libero postato dal ministro degli esteri Luigi Di Maio sul proprio profilo Facebook a corollario di un lungo messaggio rivolto proprio al giornale diretto da Vittorio Feltri. Di Maio, infatti, ha spiegato i motivi per i quali, secondo lui, il Reddito è una misura fondamentale per il paese. “È vergognosa la campagna di diffamazione che da anni viene fatta contro il MoVimento 5 Stelle e contro tutte le leggi che portano la nostra firma – scrive su Facebook il ministro – Questa pandemia ha certificato che Senza il Reddito di cittadinanza ci sarebbero stati milioni di nuovi poveri. E mentre tanta gente soffre a causa di questa crisi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Ildifinanzia il terrorismo”. Questo il titolo di Libero postato dal ministro degli esteri Luigi Disul proprio profilo Facebook a corollario di un lungo messaggio rivolto proprio al giornale diretto da Vittorio Feltri. Di, infatti, ha spiegato i motivi per i quali, secondo lui, ilè una misura fondamentale per il paese. “È vergognosa la campagna di diffamazione che da anni viene fatta contro il MoVimento 5 Stelle e contro tutte le leggi che portano la nostra firma – scrive su Facebook il ministro – Questa pandemia ha certificato cheildicistatidipoveri. E mentre tanta gente soffre a causa di questa crisi ...

