Di Maio contro ‘Libero’: “Con il Reddito di Cittadinanza evitati milioni di nuovi poveri” (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – “È vergognosa la campagna di diffamazione che da anni viene fatta contro il MoVimento 5 Stelle e contro tutte le leggi che portano la nostra firma. Questa pandemia ha certificato che senza il reddito di cittadinanza ci sarebbero stati milioni di nuovi poveri. E mentre tanta gente soffre a causa di questa crisi economica, questi vogliono far passare tutti i percettori del reddito come dei terroristi o dei mafiosi? Non ho parole per esprimere lo sdegno”. Lo scrive su facebook Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, commentando un articolo del quotidiano ‘Libero’ dal titolo ‘Il reddito di cittadinanza finanzia il terrorismo’. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – “È vergognosa la campagna di diffamazione che da anni viene fatta contro il MoVimento 5 Stelle e contro tutte le leggi che portano la nostra firma. Questa pandemia ha certificato che senza il reddito di cittadinanza ci sarebbero stati milioni di nuovi poveri. E mentre tanta gente soffre a causa di questa crisi economica, questi vogliono far passare tutti i percettori del reddito come dei terroristi o dei mafiosi? Non ho parole per esprimere lo sdegno”. Lo scrive su facebook Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, commentando un articolo del quotidiano ‘Libero’ dal titolo ‘Il reddito di cittadinanza finanzia il terrorismo’.

Agenzia_Dire : #DiMaio contro #Libero: “Con il #RedditodiCittadinanza evitati milioni di nuovi #poveri”. - testadecasso : @2703mik @LucaBizzarri @luigidimaio Penso invece che lo faccia per partito preso, per dare contro a di maio & co( e… - Affaritaliani : Insorge Di Maio: 'Il RdC non si tocca Campagna diffamatoria contro il M5S' - icaro_diretto : RT @Etruria72: Mes, lettera dei parlamentari 5S a Crimi e Di Maio: 'No alla riforma o la bloccheremo alle Camere' Diciassette senatori e 52… - AlessioColzani : ?? IL SÌ AL #MES FA ESPLODERE I #5STELLE, LETTERA DEI PARLAMENTARI AI VERTICI. CONTE RISCHIA DI ANDARE SOTTO Dicias… -