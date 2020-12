Dg San Camillo: da trapianti a ricoveri, retto al lockdown (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – Nonostante un lockdown e settimane difficili, in cui l’emergenza Covid e’ stata la priorita’, l’ospedale San Camillo di Roma “tiene” sul numero dei ricoveri e registra quasi lo stesso dato sui trapianti dello scorso anno. Da gennaio a ottobre 2020 ci sono stati 6.845 ricoveri ordinari in elezione e 9.243 ricoveri ordinari da Pronto soccorso. “Sono numeri importanti, perche’ rispetto agli stessi mesi del 2019 la contrazione e’ soltanto del 22 per cento” ha detto, all’agenzia Dire, il direttore generale dell’ospedale San Camillo, Fabrizio d’Alba. “Seppur faticando moltissimo, siamo riusciti a dare continuita’ alle attivita’ non strettamente Covid. Nonostante si parli soltanto del virus, i nostri operatori sono costantemente impegnati nel far si’ ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – Nonostante une settimane difficili, in cui l’emergenza Covid e’ stata la priorita’, l’ospedale Sandi Roma “tiene” sul numero deie registra quasi lo stesso dato suidello scorso anno. Da gennaio a ottobre 2020 ci sono stati 6.845ordinari in elezione e 9.243ordinari da Pronto soccorso. “Sono numeri importanti, perche’ rispetto agli stessi mesi del 2019 la contrazione e’ soltanto del 22 per cento” ha detto, all’agenzia Dire, il dire generale dell’ospedale San, Fabrizio d’Alba. “Seppur faticando moltissimo, siamo riusciti a dare continuita’ alle attivita’ non strettamente Covid. Nonostante si parli soltanto del virus, i nostri operatori sono costantemente impegnati nel far si’ ...

