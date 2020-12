DEEP STATE, PCC, QANON E TANTO ALTRO NELL’ULTIMA MIA INTERVISTA SUL CANALE INTERNAZIONALE G-TV (Di giovedì 3 dicembre 2020) Come sapete sono mesi che sto personalmente portando avanti la causa a difesa e in supporto al popolo cinese dello Stato Federale della Nuova Cina, creato da Mr. Miles Guo in contrapposizione al terribile regime dittatoriale del Partito Comunista Cinese ( PCC) finanziato dal DEEP STATE per creare l’arma biologica del Covid con il preciso intento di destabilizzare le economie di tutto il Mondo per poi imporre la dittatura Mondialista attraverso un Grande Reset che priverà tutti i Popoli delle loro libertà.In questa INTERVISTA abbiamo parlato di molti argomenti, dalle minacce delle spie del PCC anche su suolo italiano, e alla grande e recente bugia dei portavoce del Governo Cinese che ultimamente, in modo sfacciato, stanno trasferendo la responsabilità della diffusione del Virus all’Italia.Abbiamo inoltre parlato dell’operazione di ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Come sapete sono mesi che sto personalmente portando avanti la causa a difesa e in supporto al popolo cinese dello Stato Federale della Nuova Cina, creato da Mr. Miles Guo in contrapposizione al terribile regime dittatoriale del Partito Comunista Cinese ( PCC) finanziato dalper creare l’arma biologica del Covid con il preciso intento di destabilizzare le economie di tutto il Mondo per poi imporre la dittatura Mondialista attraverso un Grande Reset che priverà tutti i Popoli delle loro libertà.In questaabbiamo parlato di molti argomenti, dalle minacce delle spie del PCC anche su suolo italiano, e alla grande e recente bugia dei portavoce del Governo Cinese che ultimamente, in modo sfacciato, stanno trasferendo la responsabilità della diffusione del Virus all’Italia.Abbiamo inoltre parlato dell’operazione di ...

calcaralaura : @CesareSacchetti Draghi sarà peggio di Conte, dobbiamo augurarci che non sia così, il deep state sta sfoderando tut… - idomeneo77 : @EliseiNicole Putin è un democratico. I capetti del deep state sono dittatori. - lama_cla : RT @italiadeidolori: BAAL è tornato! Demoni nel Deep State - MercPat : RT @piersar62: Il prof. Lorenzo D'Avack, presidente della commissione di bioetica (mai presidenza fu data in mani così sbagliate, per ovvi… - Apache1000100 : @paola124291 @doluccia16 Ni. Anche la cina ha un suo deep state globalista molto potente nato dal partito comunista… -

Nel lontano 2014 all'E3 era stato annunciato Dead Island 2, il sequel del survival a tema zombie per PlayStation 4. Da quell'annuncio del gioco non si è saputo quasi più nulla, ma fortunatamente arriv ...

Dead Island 2 è ancora in sviluppo, stando a dei tweet di Deep Silver

