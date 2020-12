Decreto legge coronavirus - Le regole per gli spostamenti tra Natale e Capodanno (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto legge che, modificando la legislazione emergenziale, regola gli spostamenti durante il periodo delle festività natalizie. Nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale viene indicato il divieto di spostamento in entrata e uscita da Regioni e Province autonome dal 21 dicembre al 6 gennaio indipendentemente dalla classificazione della propria zona. Ancora più rigide le limitazioni nei giorni di festa: il 25-26 dicembre e il 1 gennaio saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni, salvo comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute. Sempre consentito il rientro alla propria residenza. Il Decreto legge, infatti, afferma che "dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato ilche, modificando la legislazione emergenziale, regola glidurante il periodo delle festività natalizie. Nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale viene indicato il divieto di spostamento in entrata e uscita da Regioni e Province autonome dal 21 dicembre al 6 gennaio indipendentemente dalla classificazione della propria zona. Ancora più rigide le limitazioni nei giorni di festa: il 25-26 dicembre e il 1 gennaio saranno vietati anche glitra Comuni, salvo comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute. Sempre consentito il rientro alla propria residenza. Il, infatti, afferma che "dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio ...

