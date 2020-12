Decreto di Natale, Zaia contro il governo: “Bozza arrivata alle 2,30, scorretto. Spostamenti vietati tra comuni? Disparità tra periferie e metropoli” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Il governatore della Liguria Giovanni Toti ritiene scorretto il governo che non abbia coinvolto le regioni? In effetti a noi è arrivata la bozza alle 2.30 di questa notte. Quindi sì, è scorretto, alcuni aspetti si potevano affrontare”. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa quotidiana per aggiornare sull’epidemia da coronavirus, commenta il cosiddetto Decreto Natale, rispondendo alle domande dei giornalisti. Il governatore sottolinea poi la Disparità che si verrebbe a creare vietando gli Spostamenti tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno: “Capite che territori di periferia, di campagna, con piccoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Il governatore della Liguria Giovanni Toti ritieneilche non abbia coinvolto le regioni? In effetti a noi èla bozza2.30 di questa notte. Quindi sì, è, alcuni aspetti si potevano affrontare”. Così il presidente del Veneto, Luca, nel corso della conferenza stampa quotidiana per aggiornare sull’epidemia da coronavirus, commenta il cosiddetto, rispondendodomande dei giornalisti. Il governatore sottolinea poi lache si verrebbe a creare vietando glitranei giorni di, Santo Stefano e Capodanno: “Capite che territori di periferia, di campagna, con piccoli ...

