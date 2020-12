Decreto Covid spostamenti Natale 2020: ecco cosa cambia in Lombardia / PDF (Di giovedì 3 dicembre 2020) Milano, 3 dicembre 2020 - L e previsioni della vigilia sono state rispettate . Il governo ha mantenuto la linea del rigore durante le festività natalizie. " "A Natale servirà una estrema serietà per ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 3 dicembre 2020) Milano, 3 dicembre- L e previsioni della vigilia sono state rispettate . Il governo ha mantenuto la linea del rigore durante le festività natalizie. " "Aservirà una estrema serietà per ...

Tg1Raiofficial : Via libera dal Cdm al nuovo decreto con le regole anti-covid per il periodo natalizio. Stop agli spostamenti tra re… - MediasetTgcom24 : Consiglio dei ministri approva il decreto legge Covid #covid - SILVIALUCISANO : Il governo approva il decreto Covid: divieto di spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Attesa per il… - zazoomblog : Approvato il decreto Covid le regole per Natale: cosa cambia - #Approvato #decreto #Covid #regole - primocanale : Decreto Covid tra Senato e Cdm, bagarre sulle norme per lo stop agli spostamenti -