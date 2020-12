De Ligt Juventus, il Barcellona ha contattato Raiola: la risposta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Matthijs de Ligt è finito nuovamente nel mirino del Barcellona dopo che, poco più di un anno fa, la Juventus lo ha strappato proprio alla squadra catalana. Secondo quanto riportato da “Diario Gol”, il procuratore dell’olandese, Mino Raiola, avrebbe parlato nuovamente con i dirigenti della squadra spagnola che vorrebbero intavolare una nuova trattativa per rinforzare il reparto. Juventus: ancora il Barcellona su De Ligt I dirigenti bianconeri non sono affatto intenzionati a cedere il cartellino dell’ex Ajax, ormai centrale nel nuovo progetto di Andrea Pirlo. Leggi anche:Chiesa Juventus: “Pirlo in allenamento mi chiede una cosa in particolare” La valutazione del ragazzo è di circa 80 milioni di Euro ma non sarà lui il profilo che la ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 3 dicembre 2020) Matthijs deè finito nuovamente nel mirino deldopo che, poco più di un anno fa, lalo ha strappato proprio alla squadra catalana. Secondo quanto riportato da “Diario Gol”, il procuratore dell’olandese, Mino, avrebbe parlato nuovamente con i dirigenti della squadra spagnola che vorrebbero intavolare una nuova trattativa per rinforzare il reparto.: ancora ilsu DeI dirigenti bianconeri non sono affatto intenzionati a cedere il cartellino dell’ex Ajax, ormai centrale nel nuovo progetto di Andrea Pirlo. Leggi anche:Chiesa: “Pirlo in allenamento mi chiede una cosa in particolare” La valutazione del ragazzo è di circa 80 milioni di Euro ma non sarà lui il profilo che la ...

Per uscire dalle difficoltà la Juventus ha bisogno di certezze, come la leadership di de Ligt in difesa: ecco cosa serve a Pirlo Sono tempi duri per il progetto tecnico di Andrea Pirlo: il rischio per ...

Juventus e Torino si sfidano nel Derby della Mole per la 10ª giornata di Serie A: qui tutte le info sulla partita, sulle formazioni e su dove vederla.

Juventus e Torino si sfidano nel Derby della Mole per la 10ª giornata di Serie A: qui tutte le info sulla partita, sulle formazioni e su dove vederla.