Daydreamer anticipazioni: arriva BULUT CEVHER, il nuovo uomo di… (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella seconda stagione di Daydreamer – Le Ali del Sogno, che comincerà ufficialmente un anno dopo la fine della storia d'amore tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir), i telespettatori dovranno familiarizzare con i volti di diversi nuovi personaggi: oltre alla "psicoterapeuta" Deniz (Ba?ak Gümülcinelio?lu), la convivente di Sanem, e Mihriban (Sevinc Erbulak), l'ex fidanzata di Aziz (Ahmet Somers), nelle complicate vicende della telenovela turca si inserirà anche BULUT CEVHER, un uomo dal fascino "selvaggio" interpretato da Ahmet Olgun Sunaer. Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 4 dicembre 2020 Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: ecco come verrà introdotto BULUT Dalle anticipazioni si scopre che ...

