Dalla Romania agli Usa: il monolite del mistero torna “a casa” (Di venerdì 4 dicembre 2020) La strana scultura metallica riappare in California. E’ ancora giallo su chi ci sia dietro. E ormai il mondo ci scherza su A voler essere superstiziosi ce ne sarebbe per alimentare strane teorie. Il monolite del mistero, quello che appare e scompare qua e là nei luoghi più impensabili del Pianeta, è ormai un compagno di giornate più che un giallo da risolvere. Quasi più divertente capire dove apparirà la prossima volta che cercare di risolvere l’arcano di chi si diverte a piazzarlo. Una sceneggiatura che forse ha più in comune con Stanley Kubrick di quanto non sembri. Dopo il deserto dello Utah, uno dei luoghi più aridi e spettacolari della Terra, il monolite di metallo, sia pure leggermente diverso, era comparso in Romania. Poi via anche da lì, per riapparire di nuovo negli Stati Uniti. Altra area ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020) La strana scultura metallica riappare in California. E’ ancora giallo su chi ci sia dietro. E ormai il mondo ci scherza su A voler essere superstiziosi ce ne sarebbe per alimentare strane teorie. Ildel, quello che appare e scompare qua e là nei luoghi più impensabili del Pianeta, è ormai un compagno di giornate più che un giallo da risolvere. Quasi più divertente capire dove apparirà la prossima volta che cercare di risolvere l’arcano di chi si diverte a piazzarlo. Una sceneggiatura che forse ha più in comune con Stanley Kubrick di quanto non sembri. Dopo il deserto dello Utah, uno dei luoghi più aridi e spettacolari della Terra, ildi metallo, sia pure leggermente diverso, era comparso in. Poi via anche da lì, per riapparire di nuovo negli Stati Uniti. Altra area ...

manuela_orazi : @MarziaLoreti @OfficialASRoma È rientrata dalla Romania alle 4 di mattina di venerdì - nugellae : Amici del Nord, vengono dalla Romania #harrypottereilcalicedifuoco - tinas48 : CORONAVIRUS, IMMAGINI SCONVOLGENTI DALLA ROMANIA: PAZIENTI NUDI PER TERRA IN CORRIDOIO CON... - actarus1070 : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, IMMAGINI SCONVOLGENTI DALLA ROMANIA: PAZIENTI NUDI PER TERRA IN CORRIDOIO CON... - _DAGOSPIA_ : CORONAVIRUS, IMMAGINI SCONVOLGENTI DALLA ROMANIA: PAZIENTI NUDI PER TERRA IN CORRIDOIO CON...… -