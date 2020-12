Dal resilience manager all' e-commerce | i nuovi lavori in era Covid

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La pandemia ha sconvolto il mercato del lavoro portando alla ribalta professioni che solo pochi anni fa non esistevano neanche. Chi avrebbe mai sognato, ad esempio, di diventare un addetto al controllo temperatura, al controllo degli accessi nei locali aperti al pubblico e al distanziamento sociale? Sono solo alcuni dei ruoli in cui è più facile trovare occupazione oggi. Mariangela Lupi, Head of Humanity Development & Education Department di Adecco Group, gruppo leader nei servizi dedicati alla gestione delle risorse umane, dà ad HuffPost una panoramica delle professioni che stanno prosperando nonostante la crisi: “Parliamo delle realtà attive nella logistica e nell’e-, nella grande distribuzione organizzata, nelle telecomunicazioni, nel settore medico farmaceutico e nell’igiene-pulizia. Inoltre stiamo assistendo alla nascita di nuove mansioni nei ...

Per il Wef nasceranno 133 milioni posti di lavoro, più di quelli persi. Almalaurea: "Tornerà l'ingegnere rinascimentale" ...PIL in contrazione per l’Italia che nel 2020 segna una flessione dell’8,9% e una ripresa parziale nel 2021. Così l’Istat nelle sue prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021 secondo cui la pers ...