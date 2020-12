Dal 7 gennaio lezioni in presenza al 50% La bozza del Dpcm inviata alle Regioni

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ritorno in classe al 50% per gli studenti delle superiori a partire dal 7. È quanto prevede ladel nuovoche sarà in vigore a partire da venerdì 4 dicembre. A Capodanno coprifuoco fino7 del mattino e non fino5 come gli altri giorni