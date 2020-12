Dal 10 al 12 dicembre il XLI Congresso Sifo (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'articolo Dal 10 al 12 dicembre il XLI Congresso Sifo proviene da dire.it. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'articolo Dal 10 al 12 dicembre il XLI Congresso Sifo proviene da dire.it.

Corriere : Il governo ha emanato il decreto sul periodo delle festività: ?? in tutta Italia stop agli spostamenti dal 21 dice… - Tg1Raiofficial : Via libera dal Cdm al nuovo decreto con le regole anti-covid per il periodo natalizio. Stop agli spostamenti tra re… - Agenzia_Ansa : Il Dpcm di #Natale agita la maggioranza. La bozza del #decreto #Covid: stop agli spostamenti tra Regioni dal 21 dic… - CiaoKarol : Vangelo. Lettura e Commento alla Parola, Sabato 5 Dicembre 2020: Vangelo del giorno: Sabato, 5 Dicembre 2020 Lettur… - Prentie_ : RT @Tremenoventi: “Se siamo sotto lo stesso cielo vuol dire che non siamo poi così lontani” “Senta le ho chiesto cosa ci fa fuori dal suo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal dicembre Zona gialla, le Regioni con spostamenti liberi dal 4 al 20 dicembre Corriere della Sera Covid oggi Bologna: bollettino 3 dicembre. Stabili i contagi ma 15 morti

I contagi tra città e provincia sono 320, i ricoverati nelle terapie intensive a quota 61 (+1). Boom di nuovi casi nel circondario imolese: 135 ...

Emergenza Covid, a Pisa ripartono le richieste per i buoni alimentari

Pisa, 3 dicembre 2020 – Riparte la macchina del sostegno alle fasce più fragili della popolazione, quelle maggiormente e più duramente toccate dalla crisi economica scatenata dall’emergenza Coronaviru ...

I contagi tra città e provincia sono 320, i ricoverati nelle terapie intensive a quota 61 (+1). Boom di nuovi casi nel circondario imolese: 135 ...Pisa, 3 dicembre 2020 – Riparte la macchina del sostegno alle fasce più fragili della popolazione, quelle maggiormente e più duramente toccate dalla crisi economica scatenata dall’emergenza Coronaviru ...