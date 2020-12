Dai sovranisti solita propaganda pure sulle messe natalizie. Salvini e Meloni contro le celebrazioni religiose anticipate. Nonostante il via libera dei vescovi (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha dichiarato ufficialmente non esserci alcun problema ad anticipare la celebrazione delle messe natalizie secondo gli orari del “coprifuoco” governativo volto al contenimento pandemico. Una decisione intelligente che rispecchia, tra l’altro, quanto ha sempre dichiarato molto pragmaticamente Papa Francesco nell’ottica di una apprezzata collaborazione istituzionale. Ebbene, il “Papa verde”, al secolo Matteo Salvini da Milano, non è d’accordo insieme ai suoi “vescovi” tra cui la “Papessa” e nota teologa Giorgia Meloni: Gesù è nato il 25 dicembre alla mezzanotte esatta come riporta la cronaca di un tal fra C. da Velletri, un erudito del I sec d.C. Successivamente la tesi velletriana non resse ad una appena accennata analisi storica e ci si accorse che non solo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha dichiarato ufficialmente non esserci alcun problema ad anticipare la celebrazione dellesecondo gli orari del “coprifuoco” governativo volto al contenimento pandemico. Una decisione intelligente che rispecchia, tra l’altro, quanto ha sempre dichiarato molto pragmaticamente Papa Francesco nell’ottica di una apprezzata collaborazione istituzionale. Ebbene, il “Papa verde”, al secolo Matteoda Milano, non è d’accordo insieme ai suoi “” tra cui la “Papessa” e nota teologa Giorgia: Gesù è nato il 25 dicembre alla mezzanotte esatta come riporta la cronaca di un tal fra C. da Velletri, un erudito del I sec d.C. Successivamente la tesi velletriana non resse ad una appena accennata analisi storica e ci si accorse che non solo ...

