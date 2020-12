Dai ricoveri ai trapianti, il San Camillo di Roma ha retto al lockdown (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – Nonostante un lockdown e settimane difficili, in cui l’emergenza Covid è stata la priorità, l’ospedale San Camillo di Roma “tiene” sul numero dei ricoveri e registra quasi lo stesso dato sui trapianti dello scorso anno. Da gennaio a ottobre 2020 ci sono stati 6.845 ricoveri ordinari in elezione e 9.243 ricoveri ordinari da Pronto soccorso. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – Nonostante un lockdown e settimane difficili, in cui l’emergenza Covid è stata la priorità, l’ospedale San Camillo di Roma “tiene” sul numero dei ricoveri e registra quasi lo stesso dato sui trapianti dello scorso anno. Da gennaio a ottobre 2020 ci sono stati 6.845 ricoveri ordinari in elezione e 9.243 ricoveri ordinari da Pronto soccorso.

ruiciccio : RT @ultimenotizie: E’ il giorno peggiore dell’epidemia di #Covid19 negli Usa, con 2.760 vittime ieri, mai così tante in uno giorno, oltre 1… - giusyeffe : RT @ultimenotizie: E’ il giorno peggiore dell’epidemia di #Covid19 negli Usa, con 2.760 vittime ieri, mai così tante in uno giorno, oltre 1… - ultimenotizie : E’ il giorno peggiore dell’epidemia di #Covid19 negli Usa, con 2.760 vittime ieri, mai così tante in uno giorno, ol… - cremaonline : #Covid19. I dati di #Crema e del #Cremasco: dai nuovi casi positivi ai ricoveri in ospedale [guarda le tabelle e la… - ArmandaGelsomin : RT @Tg3web: Dagli ultimi dati dei contagi calano i ricoveri nelle terapie intensive, resta ancora alto il numero delle vittime. 'Sarà un Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai ricoveri Coronavirus, l'aggiornamento mattutino su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto PadovaOggi Covid, al Mazzoni ventotto pazienti ricoverati. Vuoto il posto di terapia intensiva

ASCOLI PICENO – Sono ventotto le persone positive al Sars-Cov-2 attualmente ricoverate all’ospedale Mazzoni di Ascoli. E’ il dato contenuto nell’aggiornamento del Gores che evidenzia come non ci sia p ...

Ricoveri in calo negli ospedali fiorentini, il presidio del Mugello torna a essere Covid free

Segnali che erano molto attesi arrivano in questi giorni dal numero dei ricoveri nei reparti Covid degli ospedali fiorentini dell’Azienda in concomitanza ...

ASCOLI PICENO – Sono ventotto le persone positive al Sars-Cov-2 attualmente ricoverate all’ospedale Mazzoni di Ascoli. E’ il dato contenuto nell’aggiornamento del Gores che evidenzia come non ci sia p ...Segnali che erano molto attesi arrivano in questi giorni dal numero dei ricoveri nei reparti Covid degli ospedali fiorentini dell’Azienda in concomitanza ...