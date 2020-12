(Di giovedì 3 dicembre 2020) L’AIA ha pubblicato le designazioni per la 10^ giornata di Serie A:Liviodi Tivoli. Gli assistenti saranno Costanzo e Rossi, Massimi il quarto uomo. Al VAR ci saranno Nasca e Del Giovane. Il derby di Torino, invece, è stato affidato a Daniele Orsato. Maresca invece dirigerà Roma-Sassuolo, Samp-Milan a Calvarese. L'articolo ilsta.

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Crotone-Napoli, arbitra Marinelli di Tivoli, ecco tutte le altre designazioni - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Crotone-Napoli, arbitra Marinelli di Tivoli, ecco tutte le altre designazioni - 100x100Napoli : Scelto l'arbitro per #Crotone-#Napoli. - napolista : Crotone-Napoli sarà diretta dall'arbitro Marinelli Il direttore di gara della sezione di Tivoli è stato designato p… - NCN_it : CROTONE-NAPOLI, AFFIDATA A MARINELLI LA GARA DELLO SCIDA; AL VAR NASCA #CrotoneNapoli #Marinelli #arbitro… -

L’AIA ha pubblicato le designazioni per la 10\^ giornata di Serie A: Crotone-Napoli sarà diretta dall’arbitro Livio Marinelli di Tivoli. Gli assistenti saranno Costanzo e Ross ...L’AIA ha comunicato le designazioni ufficiali per la prossima giornata di Serie A. Per il Napoli c’è l’arbitro Marinelli. Al Var, invece, ci sarà nasca. Di seguito la sestina completa: Arbitro: MARINE ...