COVID19 – Tre presidenti USA si vaccineranno in diretta per combattere l’Infodemia: Bush, Clinton, Obama (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tre presidenti USA si vaccineranno in diretta per combattere l’Infodemia: è indubbiamente una grande notizia. Bush, Clinton e Obama si uniscono al Dottor Pregliasco e al Ministro per la Sanità Inglese Matt Hancock nella piccola (e speriamo crescente) ciurma che darà il calcio di inizio alla vaccinazione (e un calcio lontano all’Infodemia) vaccinandosi in diretta televisiva. Non è la prima volta che un volto amato o un personaggio del mondo istituzionale si presta alla lotta all’Infodemia. Celebre fu la vaccinazione in diretta televisiva nel 1956 di Elvis Presley all’Ed Sullivan Show. Anche in quei tempi l’Infodemia e l’antivaccinismo rampante rischiavano di gettare ... Leggi su bufale (Di giovedì 3 dicembre 2020) TreUSA siinper: è indubbiamente una grande notizia.si uniscono al Dottor Pregliasco e al Ministro per la Sanità Inglese Matt Hancock nella piccola (e speriamo crescente) ciurma che darà il calcio di inizio alla vaccinazione (e un calcio lontano al) vaccinandosi intelevisiva. Non è la prima volta che un volto amato o un personaggio del mondo istituzionale si presta alla lotta al. Celebre fu la vaccinazione intelevisiva nel 1956 di Elvis Presley all’Ed Sullivan Show. Anche in quei tempie l’antivaccinismo rampante rischiavano di gettare ...

istsupsan : ?? #COVID19, nei test in vitro il decadimento del #virus è sensibile all’aumento della temperatura: ?? a 28°C la car… - Maxtom49 : Con il #COVID19 i cinesi hanno dimostrato che possono produrre anche cose che durino più di tre mesi. - Daniela270286 : RT @ultimenotizie: Per promuovere la campagna di vaccinazione anti-#Covid19 Barack Obama, George W.Bush e Bill Clinton si vaccineranno dava… - GianelleMauriz7 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19, i tre ex presidenti #USA volontari per promuovere la campagna #vaccini - isabbah : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19, i tre ex presidenti #USA volontari per promuovere la campagna #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : COVID19 Tre Dipendente positivo al Covid19 Il municipio chiuso per tre giorni LA NAZIONE Come cambiano gli spostamenti nelle Regioni in zona gialla dal 21 dicembre

Durante il periodo delle feste natalizie anche se ci si trova in zona gialla, non sarà possibile spostarsi verso altre Regioni a meno che non sia ...

Coronavirus: Lanzi (M5S), 'da 25 senatori Pd richiesta incomprensibile'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "E' incomprensibile come, nel giorno in cui purtroppo registriamo 993 morti in 24 ore, mai così tanti da inizio pandemia, ci siano 25 senatori che trovano più importante per ...

Durante il periodo delle feste natalizie anche se ci si trova in zona gialla, non sarà possibile spostarsi verso altre Regioni a meno che non sia ...Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "E' incomprensibile come, nel giorno in cui purtroppo registriamo 993 morti in 24 ore, mai così tanti da inizio pandemia, ci siano 25 senatori che trovano più importante per ...