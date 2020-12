Covid, Torre del Greco piange altre due vittime (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Continua a salire il numero di guariti ma non si fermano i decessi. Torre del Greco piange altre due vittime del Coronavirus. A comunicarlo, in serata, è stato il Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento con i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi Regionale. Salgono a 44 i decessi nella città del corallo da inizio pandemia, mentre si registrano, nelle ultime 24 ore, 101 guarigioni e 24 nuovi casi di positività. “Esprimo massima vicinanza – spiega il sindaco Giovanni Palomba – alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Continua a salire il numero di guariti ma non si fermano i decessi.delduedel Coronavirus. A comunicarlo, in serata, è stato il Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento con i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi Regionale. Salgono a 44 i decessi nella città del corallo da inizio pandemia, mentre si registrano, nelle ultime 24 ore, 101 guarigioni e 24 nuovi casi di positività. “Esprimo massima vicinanza – spiega il sindaco Giovanni Palomba – alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

