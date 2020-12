Covid, Sileri: “In Italia il 13% delle dosi di vaccino che arriveranno in Europa” (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – “I vaccini sono in dirittura di arrivo: chiaro che qualcuno arrivera’ prima, qualcuno dopo. Non significa che a gennaio avremo vaccini per 60 milioni di italiani, significa che entra la disponibilita’. Prenderemo il 13% di tutte le dosi che arriveranno in Europa e piano piano si procedera’ alla distribuzione. Il che significa ridurre le chance di contagio a partire da coloro che sono piu’ fragili, i piu’ anziani. La strada, iniziando le vaccinazioni, sara’ sicuramente in discesa. Avremo bisogno magari di aree circoscritte… se riuscissimo a mantenere un giallo per tutte le regioni una volta ottenuto e se riuscissimo a mantenere il giallo anche per il periodo natalizio e traghettarci al nuovo anno con meno contagi e meno posti in terapia intensiva occupati, questo rendera’ le cose piu’ semplici”. Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto alla trasmissione ‘Lavori in Corso’ di Radio Radio con Stefano Molinari e Luigia Luciani. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – “I vaccini sono in dirittura di arrivo: chiaro che qualcuno arrivera’ prima, qualcuno dopo. Non significa che a gennaio avremo vaccini per 60 milioni di italiani, significa che entra la disponibilita’. Prenderemo il 13% di tutte le dosi che arriveranno in Europa e piano piano si procedera’ alla distribuzione. Il che significa ridurre le chance di contagio a partire da coloro che sono piu’ fragili, i piu’ anziani. La strada, iniziando le vaccinazioni, sara’ sicuramente in discesa. Avremo bisogno magari di aree circoscritte… se riuscissimo a mantenere un giallo per tutte le regioni una volta ottenuto e se riuscissimo a mantenere il giallo anche per il periodo natalizio e traghettarci al nuovo anno con meno contagi e meno posti in terapia intensiva occupati, questo rendera’ le cose piu’ semplici”. Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto alla trasmissione ‘Lavori in Corso’ di Radio Radio con Stefano Molinari e Luigia Luciani.

Mes: Sileri, ci garantiscano che non lo useremo mai per Covid

"Mi atterrò alle posizioni del Movimento 5 Stelle: non mettere il veto alla riforma" purché non si ricorra al Mes pandemico ...

