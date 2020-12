Covid Puglia | altri 1 602 casi e 42 morti Rapporto contagi tamponi al 18% sopra media nazionale In calo i ricoveri

repubblica : In Puglia le luminarie natalizie sono uno sfogo contro l'anno nefasto del Covid - irastadilarsson : #PUGLIA 3/12/2020 Positivi: +1.602 Decessi: +42 Ricoveri: -64 Intensiva: +22 ? dato più alto dal 4 Aprile Guariti:… - apple_sabin : @rep_bari @ProfLopalco e @micheleemiliano : il gatto e la volpe. Stanno nascondendo la gravità della situazione in… - GiovinazzoLive : #Giovinazzo Scende il numero dei ricoverati negli ospedali Covid di Puglia - rep_bari : Covid, in Puglia ancora 1.602 casi e 42 decessi. Ma Lopalco: 'Indicatori migliorano' [di Gianvito Rutigliano] [aggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Puglia

Secondo l’assessore il cambio di colore della Puglia, da arancione a gialla, potrebbe far passare il messaggio che non c’è più pericolo. Il virus, invece, continua a circolare. Il Decreto Natale c’è.Indice Rt sotto quota 1. Ma l'assessore frena: 'Go il terrore del 'libera tutti'. Il problema è il messaggio comunicativo, bisogna fare attenzione a non far passare il messaggio che essere in zona gia ...