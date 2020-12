Covid, primo giorno di lavoro in Piemonte per i medici arrivati da Israele (Di giovedì 3 dicembre 2020) I medici provenienti da Israele subito al lavoro in Piemonte per dare una mano contro il Covid nell’ospedale di Verduno.La delegazione medica israeliana – composta da 19 sanitari (7 medici, 12 infermieri) e da due accompagnatori, provenienti dall’Ospedale Sheba Medical Center – ha ufficialmente preso servizio oggi presso l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno. Il personale, che presterà gratuitamente la propria attività a supporto del sistema sanitario locale, sarà impegnato principalmente nelle attività svolte presso il Dipartimento di Emergenza e Accettazione e presso il reparto Covid. La delegazione, giunta in Italia nella mattinata di ieri, è stata accolta da una cerimonia di benvenuto svoltasi presso lo stesso presidio di Verduno. “Sarà un punto di ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Iprovenienti dasubito alinper dare una mano contro ilnell’ospedale di Verduno.La delegazione medica israeliana – composta da 19 sanitari (7, 12 infermieri) e da due accompagnatori, provenienti dall’Ospedale Sheba Medical Center – ha ufficialmente preso servizio oggi presso l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno. Il personale, che presterà gratuitamente la propria attività a supporto del sistema sanitario locale, sarà impegnato principalmente nelle attività svolte presso il Dipartimento di Emergenza e Accettazione e presso il reparto. La delegazione, giunta in Italia nella mattinata di ieri, è stata accolta da una cerimonia di benvenuto svoltasi presso lo stesso presidio di Verduno. “Sarà un punto di ...

