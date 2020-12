Leggi su dire

(Di giovedì 3 dicembre 2020) NAPOLI – Nella giornata di oggi non ci sarà alcun cambio di ‘colore’ per la Campania né per le altre regioni italiani classificate come ‘rosse’. Lo apprende la Dire da fonti del ministro della Salute. Un eventuale cambio di colore della regione potrebbe avvenire non prima della giornata di domani, cioè a seguito della cabina di regia Cts-ministero della Salute che si riunisce sempre di venerdì. Sulla base dei nuovi dati del monitoraggio, che verranno illustrati domani, saranno eventualmente assunte nuove decisioni in merito al colore da attribuire alla Campania tramite un’ordinanza che entrerà in vigore 24 ore dopo la pubblicazione. L’ultimo provvedimento del ministro Speranza relativo alla Campania ha disposto la proroga della classificazione di colore rosso fino alla giornata di oggi, 3 dicembre. Ma il nuovo dpcm sul Covid, che entrerà nel dettaglio delle restrizioni per il periodo natalizio, dovrebbe contenere una ulteriore proroga in merito al colore delle Regioni valido fino a una nuova ordinanza di Speranza. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Covid, oggi nessun cambio di colore per la Campania Intervento salvavita al Cardarelli di Napoli, asportato tumore di 20 chili Pompei sempre più ‘accessibile’, le iniziative per la Giornata internazionale della disabilità Covid Napoli, 29 positivi nel campo rom: screening di massa per 330 persone #LuciSuWhirlpool, la campagna social per mantenere viva l’allerta sul sito di Napoli In viaggio verso l’Antartide, 4 studiosi dell’Università Parthenope di Napoli in missione