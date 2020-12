Covid, la proposta di Cecchi Paone: “Dal vaccino al ‘cosa fare a Natale’, per informare utilizzare mediatori come Piero e Alberto Angela” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per il coronavirus “non è stato fatto un passaggio fondamentale” e cioè “quello di creare dei mediatori tra decisori, politici, scienziati e popolazione”. Così Alessandro Cecchi Paone, durante il format web di Roma InConTra, War Room mentre presentava il libro scritto insieme a Pierpaolo Sileri, “Covid segreto”, edito da Paper First. “Non sono state fatte campagne di informazione – spiega – Io ho sempre proposto di fare ricorso alla famiglia Angela (Piero e Alberto), che tutti amano e apprezzano” per spiegare, tra le altre cose, anche le regole del Natale. E del Natale parla anche il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, che sottolinea: “Servono regole rigide per traghettarci a gennaio quando avremo il vaccino”. Video tratto da War Room di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per il coronavirus “non è stato fatto un passaggio fondamentale” e cioè “quello di creare deitra decisori, politici, scienziati e popolazione”. Così Alessandro, durante il format web di Roma InConTra, War Room mentre presentava il libro scritto insieme a Pierpaolo Sileri, “segreto”, edito da Paper First. “Non sono state fatte campagne di informazione – spiega – Io ho sempre proposto diricorso alla famiglia Angela (), che tutti amano e apprezzano” per spiegare, tra le altre cose, anche le regole del Natale. E del Natale parla anche il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, che sottolinea: “Servono regole rigide per traghettarci a gennaio quando avremo il”. Video tratto da War Room di ...

