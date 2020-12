Covid Italia, record di decessi: mai così tanti morti dall’inizio della pandemia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella giornata del 3 dicembre il bollettino del coronavirus in Italia ha segnato un numero davvero molto grave. Per quanto riguarda i positivi, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 23.225 nuovi contagiati su 226.729 tamponi processati. Ieri, 2 dicembre, erano stati registrati 20.709 nuovi infetti e analizzati 207.143 tamponi. Gli attualmente positivi ammontano a 759.982, 1.248 in meno rispetto a ieri, quando era avvenuto un decremento pari a 18.715 persone. Drammatico il numero dei morti. Infatti, i decessi nell’ultimo giorno sono stati 993, dunque si è sfiorata la terribile cifra dei 1000 morti. Si tratta del dato peggiore dall’inizio della pandemia, visto che il precedente record era del 27 marzo scorso con 969 vittime in un giorno. Il totale dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella giornata del 3 dicembre il bollettino del coronavirus inha segnato un numero davvero molto grave. Per quanto riguarda i positivi, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 23.225 nuovi contagiati su 226.729 tamponi processati. Ieri, 2 dicembre, erano stati registrati 20.709 nuovi infetti e analizzati 207.143 tamponi. Gli attualmente positivi ammontano a 759.982, 1.248 in meno rispetto a ieri, quando era avvenuto un decremento pari a 18.715 persone. Drammatico il numero dei. Infatti, inell’ultimo giorno sono stati 993, dunque si è sfiorata la terribile cifra dei 1000. Si tratta del dato peggiore, visto che il precedenteera del 27 marzo scorso con 969 vittime in un giorno. Il totale dei ...

tancredipalmeri : Pesantissima Instagram story di Alonso dove accusa l’Italia di essere non a caso centro Covid da febbraio - ItaliaViva : Così come il mondo post seconda guerra mondiale fu preparato a conflitto ancora in corso, così dobbiamo pensare ora… - fleinaudi : #BuonaPagina 'Covid, tutti gli errori di un paese che non sa pensare al suo futuro' Vito #Gamberale @sole24ore ??S… - CittadinaJ : @ViCa89_ 1000 morti, bene. Come mai in Italia ancora non siamo in grado di curare i pazienti #Covid? - StufaMarcia1 : RT @riktroiani: Il ministro #Speranza, il #CTS e tutti gli altri dovrebbero convocare una conferenza e CHIEDERE SCUSA agli italiani. 993 de… -