Covid Italia, il bollettino di oggi 3 dicembre 2020: 23.225 nuovi casi. I morti sono 993, mai così tanti (Di giovedì 3 dicembre 2020) sono 23.225 i nuovi positivi al Covid in Italia secondo il bollettino di oggi 3 dicembre. I morti sfiorano quota mille: sono 993 da ieri, mai così tanti da inizio pandemia. Covid,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 3 dicembre 2020)23.225 ipositivi alinsecondo ildi. Isfiorano quota mille:993 da ieri, maida inizio pandemia.,...

tancredipalmeri : Pesantissima Instagram story di Alonso dove accusa l’Italia di essere non a caso centro Covid da febbraio - ItaliaViva : Così come il mondo post seconda guerra mondiale fu preparato a conflitto ancora in corso, così dobbiamo pensare ora… - fleinaudi : #BuonaPagina 'Covid, tutti gli errori di un paese che non sa pensare al suo futuro' Vito #Gamberale @sole24ore ??S… - marcellaniolu : RT @AndreaZalone: Chi dice, per minimizzare il numero dei decessi, che in Italia si muore anche di altro dimentica forse che chi muore di C… - max70gub : RT @gavinjones10: 993 morti #Covid in Italia oggi, il numero piu' alto di sempre. No comment -