Covid, Ippolito: “Chi è stato già contagiato non deve fare il vaccino” (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Il direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani di Roma ha ribadito come i malati hanno sviluppato già gli anticorpi Si fa un gran parlare in questo momento dell’arrivo del vaccino per il Covid e della sua distribuzione. Pfizer, Moderna, Astrazeneca, hanno tutte manifestato un livello L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Il direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani di Roma ha ribadito come i malati hanno sviluppato già gli anticorpi Si fa un gran parlare in questo momento dell’arrivo del vaccino per ile della sua distribuzione. Pfizer, Moderna, Astrazeneca, hanno tutte manifeun livello L'articolo proviene da Inews.it.

rtl1025 : ?? 'Chi ha avuto il #Covid non deve vaccinarsi contro la malattia perché ha sviluppato anticorpi naturali, semmai do… - Agenzia_Italia : Ippolito: 'Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi' - annalisa_bettin : RT @vanessaseffer: @cislmedicilazio Il #segretario generale #LucianoCifaldi su #VaccinoAntiCovid .. inoltre, esprime apprezzamento per Prof… - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus, #Ippolito: «Chi ha già avuto il #Covid non deve vaccinarsi» - Ilovepalermocalcio - ASnulitel : RT @LaStampa: Ippolito: “Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi” -