Covid, in Italia 23.225 nuovi casi e 993 morti: record negativo da inizio epidemia (Di giovedì 3 dicembre 2020) commenta Covid, Fondazione Gimbe: la curva dei contagi cala, ma il cambio di colore delle Regioni è troppo veloce Fondazione Gimbe 1 di 5 Fondazione Gimbe 2 di 5 Fondazione Gimbe 3 di 5 Fondazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 dicembre 2020) commenta, Fondazione Gimbe: la curva dei contagi cala, ma il cambio di colore delle Regioni è troppo veloce Fondazione Gimbe 1 di 5 Fondazione Gimbe 2 di 5 Fondazione Gimbe 3 di 5 Fondazione ...

LegaSalvini : Mario Giordano: 'Ora la Cina dice che l’origine del Covid è l’Italia? Cari cinesi, dovete pagare per i danni che av… - tancredipalmeri : Pesantissima Instagram story di Alonso dove accusa l’Italia di essere non a caso centro Covid da febbraio - fleinaudi : #BuonaPagina 'Covid, tutti gli errori di un paese che non sa pensare al suo futuro' Vito #Gamberale @sole24ore ??S… - miagmarsuren : RT @stemolinaradio: Purtroppo, si registrano tanti nuovi decessi: uno a Piacenza (una donna di 99 anni),..in provincia di Rimini... 3 di 88… - massimosandal : Qui spiegavo come, l'8 novembre, il Covid-19 fosse con ogni probabilità la quarta causa di morte in Italia. Devo ag… -