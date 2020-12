Covid, in Campania, 2.295 casi su 24.709 tamponi (9,2%). 54 morti (28 nelle ultime 48 ore) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono 2.295 i positivi al Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore in Campania su 24.709 tamponi effettuati. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale, precisando che, di questi, 2.141 sono asintomatici e 154 presentano sintomi. Il tasso di positività si attesta sul 9,2%, stabile rispetto ai dati comunicati nel bollettino di ieri. Ci sono stati 54 decessi, 28 nelle ultime 48 ore e 26 nei giorni precedenti, ma registrati ieri in seguito ad accertamenti. Nell’ultimo giorno sono guarite 2.162 persone, per un totale di 56.177. Il numero complessivo dei deceduti è di 1.818, quello dei positivi è invece di 160.569 su 1.639.868 tamponi. Risultano occupati 162 posti letto di terapia intensiva sui 656 disponibili, in calo di 11 unità rispetto a ieri. Dei 3.160 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono 2.295 i positivi al-19 individuati24 ore insu 24.709effettuati. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale, precisando che, di questi, 2.141 sono asintomatici e 154 presentano sintomi. Il tasso di positività si attesta sul 9,2%, stabile rispetto ai dati comunicati nel bollettino di ieri. Ci sono stati 54 decessi, 2848 ore e 26 nei giorni precedenti, ma registrati ieri in seguito ad accertamenti. Nell’ultimo giorno sono guarite 2.162 persone, per un totale di 56.177. Il numero complessivo dei deceduti è di 1.818, quello dei positivi è invece di 160.569 su 1.639.868. Risultano occupati 162 posti letto di terapia intensiva sui 656 disponibili, in calo di 11 unità rispetto a ieri. Dei 3.160 ...

