Covid | il Tar respinge il ricorso di Vittorio Sgarbi contro la chiusura dei musei

(Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – Il Tar del Lazio ha respinto la domanda cautelare di Vittorio Sgarbi che, assistito dal presidente del Codacons Carlo Rienzi, chiedeva di sospendere il provvedimento governativo che imponeva la chiusura dei musei per contenere il contagio da Covid-19. La richiesta ai giudici di Sgarbi, sindaco di Sutri, era di sospendere il Dpcm dello scorso 3 novembre riaprendo i siti culturali “anche limitatamente ai musei della Regione Lazio tra i quali i musei del Comune di Sutri”.

