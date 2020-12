Covid, i virologi Burioni e Capua sono gli “Influenzers” del nuovo murale di TvBoy (Di giovedì 3 dicembre 2020) Covid Natale, i virologi Burioni e Capua nel murale di TvBoy “Virus is not over”. I virologi Roberto Burioni e Ilaria Capua sono i protagonisti del nuovo murale di Tv Boy dal titolo The Influenzers. L’opera è un invito a non abbassare la guardia durante le festività natalizie. “Happy Christmas from Capua & Burioni” è infatti il sottotitolo. Il disegno si trova in via Antonio Canova, nel centro di Roma. Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020)Natale, ineldi“Virus is not over”. IRobertoe Ilariai protagonisti deldi Tv Boy dal titolo The Influenzers. L’opera è un invito a non abbassare la guardia durante le festività natalizie. “Happy Christmas from” è infatti il sottotitolo. Il disegno si trova in via Antonio Canova, nel centro di Roma.

RobertoBurioni : Un/una collega, con un incarico molto importante, ha appena detto una corbelleria totale sul vaccino anti-COVID. Si… - NicolaPorro : L’arrivo del #vaccino sarà la nostra salvezza. Servirà non solo a sconfiggere il #Covid_19 ma anche a renderci immu… - MauriWLJ : RT @Kwizera06428241: Quando l'influenza, era l'anno 2017, faceva 20.000 morti in piu' tra gli anziani e non sapevamo ancora chi fosse l'ine… - mari_2019pepito : RT @RobertoBurioni: Un/una collega, con un incarico molto importante, ha appena detto una corbelleria totale sul vaccino anti-COVID. Siccom… - LissyNeumair : RT @RobertoBurioni: Un/una collega, con un incarico molto importante, ha appena detto una corbelleria totale sul vaccino anti-COVID. Siccom… -